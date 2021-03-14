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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدريب 400 موظف ضمن مبادرة قومية بأسوان (صور)

الأحد 14/مارس/2021 - 04:38 م
مبادرة قومية بأسوان
مبادرة قومية بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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واصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الأحد، فعاليات التدريب الفعلي للمبادرة القومية "المسؤول الحكومي المحترف" بمحافظة أسوان، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان.

أكدت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ اسوان بدأ تدريب 400 موظف من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة من مقدمي الخدمات  الجماهيرية وذلك على مدار 20 يومًا بقاعات التدريب على فترتين صباحية ومسائية ووسط تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتأتي محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الرابعة من المبادرة القومية التي تهدف لوضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام.

أوضحت أن برامج التدريب ترتكز على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى مهارات القيادة والاتصال، فضلًا عن التوعية القومية والهوية والأمن القومي.

وألمحت غادة أبوزيد، إلى أن هذه المرحلة من التدريب سبقها تدريب عبر المنصة الرقمية أونلاين لمدة ٢٥ يومًا من يونيو الماضى وحتى الآن، لافتة إلى أن "المسؤول الحكومي المحترف" مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية؛ بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية.

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