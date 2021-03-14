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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منى زكي العائدة لسباق رمضان بعد 5 سنوات تراهن على الغموض

الأحد 14/مارس/2021 - 04:36 م
منى زكي
منى زكي
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تراهن الفنانة منى زكي على خلطة تجمع الغموض والإثارة لكسب الرهان في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسلها الجديد "لعبة نيوتن"، الذي تعود من خلالها إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب 5 سنوات منذ أن قدمت مسلسل "أفراح القبة" في رمضان 2016 وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه.

ورغم أنه يفصلنا عن انطلاق سباق دراما رمضان 30 يوما، غير أن صناع مسلسل "لعبة نيوتن"، اختاروا خلق حالة من الغموض والإثارة حول العمل، بطرح البرومو الدعائي مبكرا، وحقق انتشارا واسعا وسط تساؤلات عن الفكرة الرئيسية التي يدور حولها المسلسل.

البرومو، الذي طرحته الجهة المنتجة مساء السبت، لم تتجاوز مدته 44 ثانية فقط، ولم يشهد أي كلمة، حيث اكتفى صناعه بظهور لقطات سريعة وخاطفة للمشاركين في العمل ما زاد من حالة الغموض والإثارة.

وظهر في البرومو أبطال العمل منى زكي ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد ومايان السيد ولم يتحدث أي واحد منهم مع عرض لقطات سريعة، كما ظهرت منى زكي في أكثر من شخصية بينها سيدة ترتدي الخمار، ومشهد آخر تتعرض فيه للخطف، ومشهد آخر تبكي فيه بحزن وألم شديدين.

وعن أحداث العمل، كشفت مصادر بالمسلسل لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المسلسل يدور في محوره حول شخصية منى زكي (هنا) وهي مهندسة زراعية تعمل في مزرعة ومتزوجة، لكن تقع خلافات عصيبة مع زوجها، فتقرر الهروب منه، لكنه يطاردها في كل مكان مستغلا علاقات قوية ونافذة.

وتتطور الأحداث لتجد بطلة العمل نفسها في مصيدة وتتيقن أنها ستقع في يد زوجها قريبا، وهنا تقرر السفر إلى الخارج خاصة مع مزيد من المفاجآت في الأحداث، والتي ستجعل بقاءها في البلاد أكبر تهديد لحياتها، وسط تصاعد الأحداث بقوة وإثارة.

ويتوقع أن يكون "لعبة نيوتن" من بين عدد محدود من المسلسلات التي ستنهي تصويرها قبل حلول شهر رمضان، حيث من المقرر أن تتنقل بطلة العمل بين عدد من أماكن التصوير بينها فيلا على الطريق الصحراوي، وأحد أندية الديسكو، واستوديو خاص، خلال الأيام القليلة القادمة، وهي المشاهد الأخيرة للعمل.

يذكر أن منى زكي غابت عن الدراما الرمضانية لنحو 5 سنوات منذ أن قدمت "أفراح القبة" في رمضان 2016، وكان من المقرر أن تخوض سباق دراما رمضان العام الماضي، بمسلسل "إيزيس" مع المخرج محمد ياسين، غير أن المشروع توقف لأسباب إنتاجية مرتبطة بجائحة كورونا.

كما تعاقدت على بطولة مسلسل "لعبة نيوتن"، وكان يفترض عرضه في رمضان 2020، غير أن الشركة المنتجة أرجأت المشروع إلى العام المقبل للسبب نفسه.

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