الصورة الأولى لسمية الخشاب من كواليس «موسى»

تواصل الفنانة سمية الخشاب تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "موسى" الذي تشارك في بطولته أمام الفنان محمد رمضن، والمقرر عرضه خلال رمضان المقبل.وفاجأ محمد رمضان جمهوره بنشر الصورة الأولى لسمية الخشاب برفقته عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق عليها متغزلًا في سمية الخشاب: "لما يكون الملبن قدامك والدكتور يمنعك منه".جدير بالذكر أن سمية الخشاب تشارك حاليًا بطولة مسلسل "موسى"، مع النجوم محمد رمضان، عبير صبرى، رياض الخولي، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.