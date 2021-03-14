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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ختام كأس مصر للسباحة بالزعانف والإعلان عن قائمة المنتخب خلال أيام

الأحد 14/مارس/2021 - 04:31 م
ختام كأس مصر للسباحة
ختام كأس مصر للسباحة بالزعانف
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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اختتمت منافسات بطولة كأس مصر للسباحة بالزعانف مراحل ١٧ و١٩ سنة وعمومى داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 1000 سباح وسباحة يمثلون ٦٦ نادى وأكاديمية ومركز شباب.

جاءت المنافسات قوية خلال البطولة التي استمرت على مدار 4 أيام، نجح خلالها أبطال نادى الغابة في الحصول على المركز الأول في ترتيب العام لمرحلة ١٩ سنة والعمومي، فيما نجح أبطال نادى وادي دجلة في الحصول علي المركز الاول لمرحلة ١٧ سنة.

أعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي أنه من المقرر أن يتم الإعلان خلال أيام عن أسماء اللاعبين المنضمين لصفوف المنتخب القومي الذي سيشارك خلال بطولتي العالم للناشئين بإيطاليا يونيو القادم، وبطولة العالم للكبار بروسيا المقرر لها في يوليو المقبل.

جاءت نتائج بطولة كأس مصر كالتالي:
احتل نادي وادى دجلة الترتيب العام لمرحلة ١٧ سنة، وجاء نادي دجلة في المركز الثاني، والصيد في المركز الثالث، وحصلت السباحة جميلة علي صابر، هيئة قناة السويس علي كاس احسن سباحة، وأحمد ايهاب من نادي وادي دجلة كاس احسن سباح.

وفي مرحلة ١٩ سنة حصل نادي الغابة علي المركز الأول في الترتيب العام، والصيد في المركز الثاني، والاتحاد السكندرية في المركز الثالث وحصلت مايا هيثم من نادي الجيش على كأس أفضل سباحة وحصول محمود وليد من الغابة على كأس أحسن سباح.

وفي مرحلة العمومي حصل نادي الغابة على المركز الأول ترتيب عام المرحلة، والصيد وسموحة علي المركزين الثاني والثالث، فيما حصلت هديل محمود من نادي الصيد علي كأسأحسم سباحة، وسيف ايمن من نادي الغابة على كأس أحسن سباح.

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