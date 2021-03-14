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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا مشتركًا

الأحد 14/مارس/2021 - 04:37 م
القوات البحرية المصرية
القوات البحرية المصرية والفرنسية
الدستور
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نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم الفاتح) مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) فى نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى.

وتخلل تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة ذات الطابع القتالي والتى تحقق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين، يأتي من ضمنها تشكيل ستائر الحراسة القريبة والبعيدة مع تنظيم جميع أنواع الدفاعات عن التشكيل، بالإضافة إلى إجراء إبحار ليلى مشترك مما أظهر قدرة الوحدات البحرية المشتركة على صد التهديدات المختلفة ليلًا ونهارًا.

وكذا قام الجانبان بتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات المصرية والفرنسية المصاحبة وأيضًا التدريب على تنفيذ إجراءات الأمن البحرى بمناطق العمل.

وتعد حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) هى حاملة الطائرات الأوروبية الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية.

وتعكس التدريبات البحرية المتعددة التى نفذتها القوات البحرية المصرية والفرنسية سويًا فى الآونة الأخيرة باشتراك أقوى الوحدات البحرية الفرنسية مدى التطور الكبير للقوات البحرية المصرية والطفرة التكنولوجية الهائلة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة ومواكبتها كبرى القوات البحرية العالمية.

كما تبرز التدريبات المشتركة الأخيرة عمق العلاقات الثنائية (المصرية الفرنسية) والسعي المتواصل نحو حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

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