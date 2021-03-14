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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مكاريوس: المنيا أكبر تجمع مسيحي بالشرق الأوسط بقوة 2 مليون

الأحد 14/مارس/2021 - 04:24 م
الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
جرجس صفوت
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قال الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للأقباط الارثوذكس، إن المنيا يُنظر لها على إنها أكبر تجمع مسيحي في الشرق الأوسط، وهو ما يعد سببا كبيرًا من اسباب سعادته، بالخدمة في ايبارشية المنيا.

وأضاف، في تصريحات له، على خلفية حفل تجليسه الذي شهدته كنيسة الأمير تادرس الشطبي، والتي تعود للقرن الرابع الميلادي، إن المنيا بها ما يقارب من 2 مليون مسيحي.

وأوضح الأنبا مكاريوس أن خدمته بإيبارشية المنيا، تجعله دائم التذكر لثلاث شخصيات الأول هو الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاص الراحل، والثاني هو البابا الراحل شنودة الثالث، والثالث هو البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وكان البابا تواضروس قد قام بأحدث التقسيمات الإدارية بمحافظة المنيا، حيث قام بتجليس الانبا مكاريوس على إيبارشية المنيا، ورسامة الأنبا فيلوباتير على إيبارشية ابو قرقاص، والأنبا فام على إيبارشية شرق النيل.

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