اليمن: انتزاع 1632 لغمًا حوثيًا خلال الأسبوع الثاني من مارس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العامل في اليمن من انتزاع 1632 لغمًا وذخائر غير متفجرة زرعها الحوثيون في مدن يمنية، خلال الأسبوع الثاني من مارس.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ قرابة 224 ألف لغم بمختلف المناطق اليمنية.وتنوعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 45 لغمًا مضادًا للأفراد، و367 لغمًا مضادًا للدبابات، و5 عبوات ناسفة.