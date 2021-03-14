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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة طالب ومدرس فى حادث مرورى بكفرالشيخ

الأحد 14/مارس/2021 - 04:57 م
حادث مرورى بكفر الشيخ
حادث مرورى بكفر الشيخ
عمرو الشامي
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قامت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، بالاطمئنان على حالة أحمد محمود محمد حطب، 16 سنة، طالب بالصف الأول التجاري بمدرسة المقصبة التجارية ببر بحري، المصاب باشتباه نزيف بالمخ، ومحمود سعد محمود، مدرس لغة إنجليزية في مدرسة المقصبة الإعدادية، المصاب بجرح قطعي بالقدم اليسرى، حيث أجريت له عملية جراحية نتيجة حادث تصادم بين دراجة نارية كانا يستقلانها وسيارة ملاكي بالقرب من المدرسة، ونقلت سيارات الإسعاف الطالب للمستشفى العام، والمدرس لمستشفى البرلس.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، أنها اطمأنت على حالة الطالب والمدرس، وتواصلت مع الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور لطفى عبدالسميع، مدير المستشفى العام، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للطالب والمدرس.

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