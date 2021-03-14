رئيس نوعية الهواء: نأمل في تحقيق معايير الاستدامة البيئية وخفض التلوث

قال مصطفى مراد رئيس نوعية الهواء بوزارة البيئة إن الحكومة تتولى ضخ الاستثمار في وزارتي المالية والتخطيط لتتولى متابعة الخطة الاستثمارية وخطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون نسب من الاستمار تتبع الاستدامة البيئية للحفاظ على صحة المواطنين.وتابع رئيس نوعية الهواء بوزارة البيئة أنه لم تكن مسئولية وزارة البيئة تطبيق معايير الاستدامة البيئية، فقط بل مسئولية الدولة بأكملها، والإستثمارات التي توجهها الحكومة من كافة الوزارات لها أبعاد بيئية.وأوضح رئيس نوعية الهواء بوزارة البيئة، أن جميع الأعمال التي تتم في الدولة تؤثرعلى جودة الهواء، وتبحث وزارة التخطيط أن يكون لديها أهداف بيئية، مؤكدا أن مصر تعمل على تحضير خطة وموازنة الدولة بتطبيق معايير الاستدامة البيئية، وأصبحت التنمية المستدامة جزء من موازنة الدولة ونأمل أن يكون لها تأثير واضح على الدولة العام القادم وخفض تلوث الهواء.وأكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن دليل معايير الاستدامة البيئية يعتبر ثمرة جهود العمل البيئى فى مصر بدءًا من الرصد البيئى وتحليل البيانات وقياس المؤشرات البيئية وكافة الأدوات لحماية البيئة، وانتهاءً بوضع المعايير والإشتراطات والأدلة الإرشادية لإدماج الأبعاد البيئية فى كافة القطاعات والأنشطة الإقتصادية.