فتح شارع مغلق منذ 7 سنوات بسبب حجرة مخالفة بالمنيا

شهد حي غرب مدينة المنيا الأحد، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات ورفع المخلفات والقمامة وإعادة فتح أحد الشوارع التي أغلقت بسبب بناء حجرة مخالفة، كما تم إزالة كشك أعاق أعمال تجميل وتركيب بلاط الأرصفة ورفع 30 طن مخلفات وقمامة.قال حامد فخري، نائب رئيس المدينة إنه في اطار الخطة الموضوعة باستمرار عمل قسم الإشغالات علي مدار الأسبوع لرفع الإشغالات وفتح الشوارع والطرق أمام المارة والمواطنين، قام قسم الإشغالات بحي غرب المنيا اليوم بإزالة حجره مبنية منذ أكثر من 7 سنوات بسور المحلج بعزبة شاهين وتم فتح الشارع والتنبيه على المواطنين بعدم مخالفة التعليمات والالتزام وعدم التعدي على حرم الطريق ورفع الإشغالات الموجودة في الشارع وإلاّ سيتم التحفظ على أي إشغالات تعوق حركة المرور.