رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب

رفع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.وقال جبالي: ترفع الجلسة على أن تعود الجلسة القادمة للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الغد. ورفع جبالي الجلسة العامة بعد أن وافق المجلس على مشروع قانون الإفلاس من حيث المبدأ.وناقش المجلس أكثر من 27 مادة من مواد مشروع القانون، وقال جبالي إنه لاحظ أن عدد الأعضاء داخل القاعة قل كثيرا وأنه سيكتفي بهذا القدر من مناقشة مشروع القانون وهو ما وافقه المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس عليه قائلا: "ياريت ياريس ترفع الجلسة علشان مواعيد عقد اللجان النوعية والتي حان وقتها الآن".