إصابة عاملين في حريق ورشة «تيم بارج» بالإسماعيلية

إصابة عاملين في حريق ورشة «تيم بارج» بالإسماعيلية
الأحد 14/مارس/2021 - 04:17 م
مصطفى ديابطباعة
أصيب عدد من العاملين في الورشة العائمة (تيم بارج) بشركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية باختناقات نتيجة تصاعد ألسنة اللهب من حريق ضخم وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف.
وقالت مصادر، لـ«الدستور»، إنه تم نقل المصابين من العاملين بالورشة العائمة إلى مستشفى نمرة ٦، فيما دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.
كانت نيران قد شبت على مساحة كبيرة من الورشة العائمة، كما تبين وقوع إصابات باختناق بين العمال وجرى الدفع بسيارات إسعاف لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين.
تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من نائبه بوقوع حريق في الورشة العائمة "تيم بارج" بشركة التمساح لبناء السفن دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن.
وقالت مصادر، لـ«الدستور»، إنه تم نقل المصابين من العاملين بالورشة العائمة إلى مستشفى نمرة ٦، فيما دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.
كانت نيران قد شبت على مساحة كبيرة من الورشة العائمة، كما تبين وقوع إصابات باختناق بين العمال وجرى الدفع بسيارات إسعاف لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين.
تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من نائبه بوقوع حريق في الورشة العائمة "تيم بارج" بشركة التمساح لبناء السفن دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن.