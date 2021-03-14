إصابة عاملين في حريق ورشة «تيم بارج» بالإسماعيلية

أصيب عدد من العاملين في الورشة العائمة (تيم بارج) بشركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية باختناقات نتيجة تصاعد ألسنة اللهب من حريق ضخم وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف.وقالت مصادر، لـ«الدستور»، إنه تم نقل المصابين من العاملين بالورشة العائمة إلى مستشفى نمرة ٦، فيما دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.كانت نيران قد شبت على مساحة كبيرة من الورشة العائمة، كما تبين وقوع إصابات باختناق بين العمال وجرى الدفع بسيارات إسعاف لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين.تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من نائبه بوقوع حريق في الورشة العائمة "تيم بارج" بشركة التمساح لبناء السفن دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن.