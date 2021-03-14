«الزراعة»: مركز البحوث نظم 11 مدرسة حقلية في 10 محافظات

قال عادل عبدالعظيم وكيل المركز للتدريب والإرشاد، إنه في إطار متابعة أنشطة المدارس الحقلية للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع، فقد تم خلال هذا الأسبوع تنفيذ (١١) مدرسة حقلية على النحو التالي:مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والقليوبية وأسوان٢ مدرسة حقلية لمحصول الفول البلدي في منطقة النوبارية٢ مدرسة حقلية لمحصول البصل بمحافظتي بني سويف وسوهاجمدرسة حقلية لمحصول بنجر السكر بمحافظة كفرالشيخ بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية٣ مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخومدرسة حقلية لمحصول نخيل البلح بمحافظة الشرقية.