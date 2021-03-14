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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: مركز البحوث نظم 11 مدرسة حقلية في 10 محافظات

الأحد 14/مارس/2021 - 04:17 م
الزراعة
الزراعة
عبدالناصرمحمد
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قال عادل عبدالعظيم وكيل المركز للتدريب والإرشاد، إنه في إطار متابعة أنشطة المدارس الحقلية للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع، فقد تم خلال هذا الأسبوع تنفيذ (١١) مدرسة حقلية على النحو التالي:

مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والقليوبية وأسوان
٢ مدرسة حقلية لمحصول الفول البلدي في منطقة النوبارية
٢ مدرسة حقلية لمحصول البصل بمحافظتي بني سويف وسوهاج
مدرسة حقلية لمحصول بنجر السكر بمحافظة كفرالشيخ بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية
٣ مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ
ومدرسة حقلية لمحصول نخيل البلح بمحافظة الشرقية.

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