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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني: الحوثيون اغتالوا 15 من شيوخ القبائل في مأرب

الأحد 14/مارس/2021 - 04:38 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
آية حسني
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أكد الجيش اليمني، اليوم الأحد، قيام عناصر حوثية باغتيال 15 من شيوخ القبائل ممن رفضوا التعاون مع عملية الحوثي في مأرب.

وأشار الجيش اليمني، وفقا لتصريحات نقلتها قناة «العربية»، إلى أن محاولات الحوثيين للتقدم في صرواح بمحافظة مأرب باءت بالفشل، كاشفا عن أنه تم أسر العشرات من العناصر الحوثية في مأرب.

وكانت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قد أكدت سيطرتها بالنيران على كل سد مأرب، فيما ذكرت مصادر ميدانية أن عناصر من "القاعدة" والسلفيين يقاتلون مع حزب الإصلاح في محيط مأرب.


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