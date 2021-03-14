محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ معارض أهلًا رمضان بالغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ معارض أهلًا رمضان، بحضور اللواء محمود عيد، مساعد مدير الأمن، العقيد أيمن فكري، المستشار العسكري بالغربية، رؤساء المدن والأحياء، ممثلي الغرف التجارية والمديريات المعنية.وبدأ الاجتماع بتهنئة المحافظ لجميع الحاضرين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، مطالبًا رؤساء المدن بعرض مقترح لقطع الأراضي المناسبة لإقامة معارض أهلًا رمضان بكل مركز ومدينة، كما وجه المحافظ باختيار أماكن حيوية مع الابتعاد عن الشوارع الرئيسية المزدحمة التي تعطل حركة المرور، توجيه العربات المتنقلة إلى القرى الأكثر احتياجًا وتوفير كل السلع من الخضر والفواكه واللحوم ومستلزمات رمضان بأسعار مقبولة أقل من الأسواق وتكثيف الحملات الدعائية قبل حلول الشهر الكريم.وفي ذات السياق وجه المحافظ قطاع الطب البيطري باستمرار أعمال التعقيم والتطهير والرقابة الدورية على السلع الغذائية بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة، كما وجه مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المدن بتوفير الأغذية والإشراف على معامل العارضين.واختتم المحافظ الاجتماع بتوجيه رئيس مركز ومدينة زفتى بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير ٩ عربات متنقلة مخصصة لـ ٩ وحدات قروية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، مع تأمين الحماية المدنية بصفة مستمرة لكافة المعارض ومدها إلى منتصف الليل طوال شهر رمضان لتقليل الكثافة والازدحام في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.