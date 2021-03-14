غدًا طقس دافئ نهارًا.. والقاهرة 26

بارد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدلة، بينما يسود طقسليلا على كل الأنحاء.وفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة "20% تقريبا"، وعلى بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة "40% تقريبا".وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية: شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 26 13الإسكندرية 20 13وادى النطرون 25 13طنطا 25 13شبين الكوم 25 13دمنهور 23 14بلطيم 22 14مطروح 19 14السلوم 18 10سيوة 22 10بورسعيد 22 14دمياط 21 14الزقازيق 26 13المنصورة 24 13الإسماعيلية 27 13السويس 26 14العريش 20 11رفح 19 12رأس سدر 25 13نخل 25 08نويبع 28 18طابا 26 15كاترين 24 09الطور 27 15شرم الشيخ 28 17الغردقة 29 17مرسى علم 30 15الفيوم 26 13بنى سويف 27 12المنيا 28 12أسيوط 29 13سوهاج 30 14قنا 31 13الأقصر 34 14أسوان 35 13ادفو 35 15أبوسمبل 35 16الوادى الجديد 34 14شلاتين 31 17أبو رماد 32 17حلايب 26 16رأس حدربة 25 16