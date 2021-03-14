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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قيادات قناة السويس تتابع حريق الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن

الأحد 14/مارس/2021 - 04:11 م
حريق الورشة العائمة
حريق الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن
مصطفى دياب
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توجه عدد من القيادات بمجلس إدارة هيئة قناة السويس، لتفقد موقع حريق الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن، منذ قليل.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رييس هيئة قناة السويس، بالتدخل السريع لإخماد الحريق والسيطرة عليه، وتوجيه كل سبل الدعم في سبيل ذلك.

واندلع حريق، قبل قليل، في الورشة العائمة "تيم بارج" بشركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

تلقى اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من نائبه بوقوع حريق في الورشة العائمة "تيم بارج" بشركة التمساح لبناء السفن "إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس" دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

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