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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«هددني بالمصروف».. أب وابنه يتنافسان على الصعود في دوري المظاليم (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 04:56 م
أب وابنه يتنافسان
أب وابنه يتنافسان على الصعود في دوري المظاليم
حسن الهتهوتي _ أريج الجيار
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منافسات ساخنة لموسم كامل بين الأب وابنه، بعد أن جمعتهما القرعة في مجموعة واحدة بدوري القسم الرابع في القاهرة، وجاء فريقيهما في صدارة ترتيبها.. منافسات كانت لها أثارها خارج المستطيل الأخضر.

الأب ناصر خليل، إداري فريق نادي التصنيع، ونجله محمد، لاعب شرق حلوان، كان يحافظان على أسرار فريقيهما، فصار الكتمان علامة مميزة داخل المنزل الواحد، قبل أن يتزوج الابن ويقطن مسكنه الجديد..«جوزني قبل الماتش، عشان محضروش، وفريقه يكسب».. يقول محمد ضاحكًا.

الأب الإداري المخضرم، حسم الصعود مُبكرًا بعد أن اقتنص 4 نقاط غالية من فريقين كان قد تعادل معهما من قبل، بسبب إشراك أحدهما لاعبًا عليه غرامة لم تسدد، وآخر موقوف بسبب حصوله على إنذارات سابقة.. النقاط الأربعة وسّعت الفارق إلى 5 نقاط مع المنافس، لتحسم الصعود قبل حلول الجولة الأخيرة.

«كان بيهددني بالمصروف».. منافسات الأب والابن لم تكن في الموسم الحالي فقط؛ فسبق أن تقابلا في مباريات سابقة، وكان الأب يمازح ابنه بأنه سوف يحرمه من المصروف إن لم يترك لهم المباراة..«كنت بضحي بالمصروف طبعًا» ـ يقول محمد.

حزن اللاعب على ضياع فرصة الصعود لفريقه، لم تمنعه من تهنئة أبيه على الصعود..«التصنيع فريق كبير، وكنت أحد لاعبيه ذات يوم، وسوف أشجعهم في دوري الترقي، واتمنى صعودهم إلى القسم الثالث».

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