رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

الأحد 14/مارس/2021 - 04:57 م
فصل الربيع
فصل الربيع
نعمات مدحت
طباعة
استقرت حالة المناخ خلال الأيام الماضية، مما ظن البعض أن فصل الشتاء انتهى، لذا تستمر حاليا عمليات السؤال والاستفسار عبر السوشيال ميديا، حول موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر، حيث يعد فصل الربيع من الشهور الجميلة التي يستمتع فيها المواطنين.

فقد يشهد احتفالات شم النسيم، والتي تعد عطلة رسمية، يستمتع فيها المواطنين بزيارة المنتزهات العامة، والمسرح والسينما، والشواطئ، وغيرها من أماكن الترفيه والسهر.

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر 

من المقرر أن يبدأ فصل الربيع، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوم 21 مارس الجاري، أي ما يتبقى على فصل الربيع هو 6 أيام فقط، ويعيش المواطنين أجواء مليئة بالنشاط ومفعمة بالحيوية، حيث يبدأ الأفراد في تخفيف الملابس الخاصة بفصل الشتاء، حيث يتمتع الربيع فهو يتمتع باعتدال درجات الحرارة فيه وينطلق الناس هنا وهناك.

ويمتد فصل الربيع لمدة ثلاثة أشهر وهم مارس وأبريل ومايو وينتهي في الحادي والعشرين من شهر يونيو 2021، حيث يتوسط فصلي الشتاء والصيف، حيث يسوده حالة من التقلبات المناخية، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

الأعياد التي توجد في فصل الربيع

تحتفل المجتمعات الأوروبية والعربية بعدد من الأعياد خلال فصل الربيع وهي: بلاد ما بين النهرين، أكيتو هو الاسم الذي أُطلق على عيد الربيع في بلاد ما بين النهرين (بلاد الرافدين).

وأما في بلاد فارس، يعتبر أول يوم في فصل الربيع بمثابة بداية العام الجديد، النوروز، كما يُطلق عليه في التقويم الإيراني، يمثل عيد النوروز.

وأما عيد مايو، يوافق في الأول من مايو تاريخ الاحتفال بالعديد من الأعياد الرسمية، وأما عيد شم النسيم، هو مناسبة يتم الاحتفال بها في مصر في فصل الربيع وهو عطلة رسمية في مصر. 

اقرأ أيضا

صيام شعبان 2021.. ما هي الأيام المستحبة

بينما عيد الفَصْح، فهو يعتبر عيد الفَصْح أهم الأعياد الدينية في السنة الطقسية المسيحية، وأما في السنة الصينية الجديدة، ويعتبر عيد الربيع الصيني أهم الأعياد الصينية التقليدية. 

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

30 مارس.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بطفلة المعادى

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

الصور

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
المزيد

الثقافة

عودة المعارض والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية بالأماكن المفتوحة

البابا تواضروس يرسل خطاب شكر لهيئة قصور الثقافة لإصدار مطوية «اعرف بلدك»

«الأعلى للثقافة» ينظم مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية»

وزيرة الثقافة ناعية رئيس أتيليه الإسكندرية: جمع بين العلم والإبداع