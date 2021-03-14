استقرت حالة المناخ خلال الأيام الماضية، مما ظن البعض أن فصل الشتاء انتهى، لذا تستمر حاليا عمليات السؤال والاستفسار عبر السوشيال ميديا، حول موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر، حيث يعد فصل الربيع من الشهور الجميلة التي يستمتع فيها المواطنين.





فقد يشهد احتفالات شم النسيم، والتي تعد عطلة رسمية، يستمتع فيها المواطنين بزيارة المنتزهات العامة، والمسرح والسينما، والشواطئ، وغيرها من أماكن الترفيه والسهر.





موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

من المقرر أن يبدأ فصل الربيع، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوم 21 مارس الجاري، أي ما يتبقى على فصل الربيع هو 6 أيام فقط، ويعيش المواطنين أجواء مليئة بالنشاط ومفعمة بالحيوية، حيث يبدأ الأفراد في تخفيف الملابس الخاصة بفصل الشتاء، حيث يتمتع الربيع فهو يتمتع باعتدال درجات الحرارة فيه وينطلق الناس هنا وهناك.





ويمتد فصل الربيع لمدة ثلاثة أشهر وهم مارس وأبريل ومايو وينتهي في الحادي والعشرين من شهر يونيو 2021، حيث يتوسط فصلي الشتاء والصيف، حيث يسوده حالة من التقلبات المناخية، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

الأعياد التي توجد في فصل الربيع

تحتفل المجتمعات الأوروبية والعربية بعدد من الأعياد خلال فصل الربيع وهي: بلاد ما بين النهرين، أكيتو هو الاسم الذي أُطلق على عيد الربيع في بلاد ما بين النهرين (بلاد الرافدين).





وأما في بلاد فارس، يعتبر أول يوم في فصل الربيع بمثابة بداية العام الجديد، النوروز، كما يُطلق عليه في التقويم الإيراني، يمثل عيد النوروز.





وأما عيد مايو، يوافق في الأول من مايو تاريخ الاحتفال بالعديد من الأعياد الرسمية، وأما عيد شم النسيم، هو مناسبة يتم الاحتفال بها في مصر في فصل الربيع وهو عطلة رسمية في مصر.





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بينما عيد الفَصْح، فهو يعتبر عيد الفَصْح أهم الأعياد الدينية في السنة الطقسية المسيحية، وأما في السنة الصينية الجديدة، ويعتبر عيد الربيع الصيني أهم الأعياد الصينية التقليدية.