رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المؤبد لعاطلين بتهمة قتل شهيد الجدعنة بالقليوبية

الأحد 14/مارس/2021 - 04:46 م
عاطلين
عاطلين
كتب صلاح حسنى
طباعة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار وجدى المنياوى، وعضوية المستشارين أشرف بدير، وشيرين صلاح، وأمين السر محمد المهدي، بالسجن المؤبد لكل من "كريم م" و"أحمد ج أ"، المتهمين بقتل محمد أبوزيد "شهيد الجدعنة" بعزبة عثمان، التابعة لقسم أول شبرا الخيمة.

وكان محمد أبوزيد "شهيد الجدعنة"، 27 عاما، قد لقى مصرعه على يد عاطلين قاما بتمزيقه بسلاح أبيض "مطواة" فى الشارع بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة، بعد مشاركته فى جلسة صلح بين المتهمين وطرف آخر، حيث استدرج المتهمان المجنى عليه من محل يملكه فى شارع 10 دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وطعنه أحدهما بالسنجة وفرا هاربين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وألقى القبض على المتهمين وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "محمد. ا" 26 سنة، جثة هامدة إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، هما: "ا ج ا" و"ك م أ"، حيث قام الثانى بطلب من الأول باستدراج المجنى عليه خارج المحل الذى يعمل به، وعقب خروجه من المحل قام الأول بطعنه بـ"السنجة" عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأرجعت التحريات سبب الخلاف إلى شهر مارس الماضى عندما شارك المجنى عليه فى جلسة صلح بين المتهمين وشخص يدعى "ص ع س" من أهالى المنطقة، فقام المتهمان بالتعدى على الآخر بالضرب ووقعت بين الطرفين مشاجرة بالأسلحة النارية، وفقد المتهم الثانى أحد عينيه نتيجة طلق خرطوش خلال المشاجرة، وعقدت جلسة صلح كبيرة بين الطرفين المتهمين وعائلاتهما و"ص ع س" وعائلته وبمشاركة المجنى عليه الذى تبرع بذبح عجل على نفقته الخاصة خلال جلسة الصلح.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الصور

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
المزيد

الثقافة

عودة المعارض والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية بالأماكن المفتوحة

البابا تواضروس يرسل خطاب شكر لهيئة قصور الثقافة لإصدار مطوية «اعرف بلدك»

«الأعلى للثقافة» ينظم مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية»

وزيرة الثقافة ناعية رئيس أتيليه الإسكندرية: جمع بين العلم والإبداع