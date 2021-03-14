المؤبد لعاطلين بتهمة قتل شهيد الجدعنة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار وجدى المنياوى، وعضوية المستشارين أشرف بدير، وشيرين صلاح، وأمين السر محمد المهدي، بالسجن المؤبد لكل من "كريم م" و"أحمد ج أ"، المتهمين بقتل محمد أبوزيد "شهيد الجدعنة" بعزبة عثمان، التابعة لقسم أول شبرا الخيمة.وكان محمد أبوزيد "شهيد الجدعنة"، 27 عاما، قد لقى مصرعه على يد عاطلين قاما بتمزيقه بسلاح أبيض "مطواة" فى الشارع بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة، بعد مشاركته فى جلسة صلح بين المتهمين وطرف آخر، حيث استدرج المتهمان المجنى عليه من محل يملكه فى شارع 10 دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وطعنه أحدهما بالسنجة وفرا هاربين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وألقى القبض على المتهمين وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "محمد. ا" 26 سنة، جثة هامدة إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، هما: "ا ج ا" و"ك م أ"، حيث قام الثانى بطلب من الأول باستدراج المجنى عليه خارج المحل الذى يعمل به، وعقب خروجه من المحل قام الأول بطعنه بـ"السنجة" عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.وأرجعت التحريات سبب الخلاف إلى شهر مارس الماضى عندما شارك المجنى عليه فى جلسة صلح بين المتهمين وشخص يدعى "ص ع س" من أهالى المنطقة، فقام المتهمان بالتعدى على الآخر بالضرب ووقعت بين الطرفين مشاجرة بالأسلحة النارية، وفقد المتهم الثانى أحد عينيه نتيجة طلق خرطوش خلال المشاجرة، وعقدت جلسة صلح كبيرة بين الطرفين المتهمين وعائلاتهما و"ص ع س" وعائلته وبمشاركة المجنى عليه الذى تبرع بذبح عجل على نفقته الخاصة خلال جلسة الصلح.