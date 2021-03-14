وفد السياحة والطيران بيلاروسيا يصل مطار شرم الشيخ (صور)

وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي اليوم، وفد بيلاروسيا (من ممثلي وزارة السياحة والرياضة والنقل والطيران).والتقى الوفد باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بصالة كبار الزوار وتناقشا في عدة ملفات هامة تتعلق بجلب الحركة السياحية لمصر، كما قام الوفد بجولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي.