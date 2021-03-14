العراق وفرنسا يبحثان التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول عبدالأمير رشيد يار الله، مع السفير الفرنسي، برونو أوبير، والملحق العسكري الفرنسي، لوران فروماجيت، التعاون المشترك بين البلدين.وذكرت الوزارة- في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا»، اليوم الأحد- أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، كما تم تناول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.