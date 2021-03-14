العراق وفرنسا يبحثان التعاون العسكري المشترك
الأحد 14/مارس/2021 - 04:51 م
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بحث رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول عبدالأمير رشيد يار الله، مع السفير الفرنسي، برونو أوبير، والملحق العسكري الفرنسي، لوران فروماجيت، التعاون المشترك بين البلدين.
وذكرت الوزارة- في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا»، اليوم الأحد- أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، كما تم تناول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت الوزارة- في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا»، اليوم الأحد- أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، كما تم تناول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.