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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الإتصالات: 3 محاور لتنفيذ المرحلة الثالثة للبنية التحتية المعلوماتية

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:51 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الوزارة تستكمل خطتها نحو تحسين جودة شبكات الإتصالات في مصر، مشيرًا إلي أن الخطة تشمل 3 محاور تنفيذ المرحلة الثالثة للبنية التحتية المعلوماتية وبدء تشغيل الترددات الاضافية التي حصلت عليها شركات المحمول مقابل دفع 1.17 مليار دولار والانتهاء من رفع كفاءة شبكة الالياف الضوئية علي مستوي الجمهورية وتوصيل مليون منزل بالريف بالفايبر.

وأكد الوزير في تصريحات لـ"الدستور" أن استكمال البنية التحتية للاتصالات أحد أهم أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة ومنها منح الشركات العاملة في السوق موافقات لإنشاء عدد من محطات تقوية الشبكة للهاتف المحمول وتقديم خدمات بجودة عالية، مشيرًا إلي أن استكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة إجمالية ستبلغ نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأوضح الوزير أن خطة الوزارة تستهدف تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للإتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول مع العمل على إصدار تقارير دورية حول جودة خدمات الاتصالات.

وأضاف أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية مع الربط بين منظومتي المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين بالتعاون وزارتي الصحة والتعليم العالي بتكلفة تصل الي 4 مليار جنيه بالاضافة الي تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة الامتحانات الرقمية فى القطاع الطبي لعدد 75 كلية في 27 جامعة.

واشار الوزير إلى أنه جار استكمال تنفيذ خطة تطوير مكاتب بهدف تطوير 1500 مكتب ليصل إجمالي عدد المكاتب المطورة إلى نحو 3100 مكتب بريد مع نهاية العام الحالي ليصبح البريد منفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية وإحدى الركائز الداعمة لتنفيذ خطط الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.

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