فلسطين تحذر من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الإسرائيلي

حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، من مخاطر الصمت الدولي تجاه الإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية على فرص تحقيق السلام.وأدانت الوزارة، في بيان لها حسب وكالة الأنباء الفلسطينية، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخططات استيطانية للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم، خاصة في بلدتي نحالين وحوسان، بغرض بناء وحدات استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة "بيتار عليت" وأماكن عامة وشق طرق استيطانية.كما أدانت الوزارة بشدة اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم.وحذرت الوزارة مجددا من مغبّة التعامل مع أشكال التوسع الاستيطاني الاستعماري في الأرض الفلسطينية، ومع اعتداءات المستوطنين وجرائمهم وأعمالهم الإرهابية كأحداث اعتيادية باتت مألوفة.