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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

الأحد 14/مارس/2021 - 04:28 م
توصيل الصرف الصحى
توصيل الصرف الصحى
أسيوط – محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع، لافتًا إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، والتي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تنفيذها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أنه جار استكمال أعمال الصرف الصحي بقرية النزالي جانوب بمركز القوصية، حيث جار تنفيذ أعمال حفر وتوصيل مواسير خط الطرد من الناحية الشرقية للترعة الإبراهيمية والطريق الزراعي "أسيوط - القاهرة". لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، لتسهيل الأعمال وتذليل العقبات، مضيفًا أنه تم تكليف هويدا شافعى، رئيس مركز ومدينة القوصية، بمتابعة خطة الرصف بالقوصية بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020-2021 وبرنامج رد الشىء لأصله بقرى ومدينة القوصية للاطمئنان على مدى سير العمل بها ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها، وذلك لتذليل العقبات وتقديم كل أوجه الدعم للانتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة مسبقًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية، حيث تمت أعمال إلقاء التربة الزلطية بشارع الري بداية من الطريق الزراعي حتى شارع الجناين مرورًا بشارع المستشفى ومدرسة الثانوية بنين بمدينة القوصية، وذلك بعد انتهاء أعمال التسوية والكشط للشارع.

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