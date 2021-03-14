السعودية: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى ثمار رؤية 2030

أكدت وزارة العمل السعودية أن بدء تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، هو يوم تاريخي وإحدى ثمار برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.ودخلت مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" في السعودية، حيز التنفيذ، اليوم الأحد، والتي ستحل عمليا مكان نظام الكفالة المعمول به في المملكة منذ أكثر من 70 عاما.وقال وكيل وزارة العمل السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي - في حوار مع قناة (العربية) الإخبارية - إن هذه المبادرة إصلاح جذري في سوق العمل، وستنعكس على مرونة السوق وجاذبيته وتتوافق مع مبادرة استقطاب الشركات العالمية إلى المملكة، بما تتيح من مرونة وسهولة تنقل العاملين داخل البلاد، وتحسين علاقاتهم التعاقدية.ووصف هذه المبادرة بأنها تمثل إصلاحا جذريا وقد تحدث تحسينا في أجور بعض العاملين ذوي المهارات العالية، من خلال الحصول على الأجر العادل، ولها العديد من الإيجابيات وإحداث توازن العرض مع الطلب في الكفاءات، وبالتالي رفع تنافسية سوق العمل، ومساعدة أصحاب الأعمال في توفير الكفاءات ومرونة عملية التوظيف.ويستفيد نحو 7 ملايين عامل في السعودية من هذه المبادرة، باستثناء بعض المهن مثل السائق الخاص، والعمالة المنزلية، والبستاني والراعي، والحارس.ودخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، بدءا من اليوم ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل.كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قد أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية.وتقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتقدم أيضا خدمة الخروج والعودة، والتي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.