رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى ثمار رؤية 2030

الأحد 14/مارس/2021 - 03:58 م
وزارة العمل السعودية
وزارة العمل السعودية
أ ش أ
طباعة
أكدت وزارة العمل السعودية أن بدء تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، هو يوم تاريخي وإحدى ثمار برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

ودخلت مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" في السعودية، حيز التنفيذ، اليوم الأحد، والتي ستحل عمليا مكان نظام الكفالة المعمول به في المملكة منذ أكثر من 70 عاما.

وقال وكيل وزارة العمل السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي - في حوار مع قناة (العربية) الإخبارية - إن هذه المبادرة إصلاح جذري في سوق العمل، وستنعكس على مرونة السوق وجاذبيته وتتوافق مع مبادرة استقطاب الشركات العالمية إلى المملكة، بما تتيح من مرونة وسهولة تنقل العاملين داخل البلاد، وتحسين علاقاتهم التعاقدية.

ووصف هذه المبادرة بأنها تمثل إصلاحا جذريا وقد تحدث تحسينا في أجور بعض العاملين ذوي المهارات العالية، من خلال الحصول على الأجر العادل، ولها العديد من الإيجابيات وإحداث توازن العرض مع الطلب في الكفاءات، وبالتالي رفع تنافسية سوق العمل، ومساعدة أصحاب الأعمال في توفير الكفاءات ومرونة عملية التوظيف.

ويستفيد نحو 7 ملايين عامل في السعودية من هذه المبادرة، باستثناء بعض المهن مثل السائق الخاص، والعمالة المنزلية، والبستاني والراعي، والحارس.

ودخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، بدءا من اليوم ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قد أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية.

وتقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتقدم أيضا خدمة الخروج والعودة، والتي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.

موضوعات متعلقة

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

القصة الكاملة في مصرع سيدة بالسلام.. شهود عيان: سمعنا أصوات استغاثة

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

الصور

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
المزيد

الثقافة

عودة المعارض والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية بالأماكن المفتوحة

البابا تواضروس يرسل خطاب شكر لهيئة قصور الثقافة لإصدار مطوية «اعرف بلدك»

«الأعلى للثقافة» ينظم مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية»

وزيرة الثقافة ناعية رئيس أتيليه الإسكندرية: جمع بين العلم والإبداع