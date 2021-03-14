محمد عزمى يشارك في «ريتسا» أمام الفيشاوي وكارولين عزمي

يشارك الفنان الشاب محمد عزمى في الفيلم السينمائي الجديد "ريتسا" للنجم محمود حميدة وأحمد الفيشاوي.وانتهى عزمى مؤخرا من تصوير المشهد الخاص به خلال أحداث الفيلم وجمع المشهد بينه وبين الفيشاوي وكارولين عزمي.الفيلم يتم تصويره في مراحل زمنية مختلفة، يعتمد بشكل كبير على الجرافيك وتتم الاستعانة بفريق متخصص في المؤثرات البصرية، ويقدم على أعلى مستوى من التكنولوجيا.ويستمر تصوير الفيلم لمدة شهرين على أن يكون الفيلم جاهزا قبل عيد الفطر المقبل حيث من المقرر طرحه بموسم عيد الفطر السينمائي.والفيلم يشارك فى بطولته بجانب أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، كل من عائشة بن أحمد وأمير المصري ومي الغيطي ومريم الخشت وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف شركة الجذور للإنتاج الفنى، وإخراج أحمد يسرى.