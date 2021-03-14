روسيا تؤكد التعاون مع الاتحاد الأوروبي على أساس المساواة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها منفتحة دائما على التعاون مع الاتحاد الأوروبي على أساس المساواة والاحترام المتبادل.وقالت زاخاروفا، في تصريحات متلفزة حسب ما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إن موقفنا لا يعتمد على تصريحات يتم إطلاقها في الوقت الحالي، فموقفنا واضح، نحن ندافع عن التعاون على أساس المساواة والتسامح والاحترام المتبادل، نحن دائمًا منفتحون في كل الاتجاهات: القضايا الإنسانية والسياسة والدفاع، هذا مفهوم ثابت، ظل دون تغيير لسنوات عديدة ولعقود".وأضافت: "يتعين على الاتحاد الأوروبي ترتيب أولوياته لسياسته الخارجية واستعادة الوحدة الداخلية أولًا، لأن الأزمة ذات الصلة بالوباء كشفت عدم التوافق بين أعضاء الاتحاد".جاءت تصريحات الخارجية الروسية ردا على تقارير إعلامية بأن سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إيدير، اقترح إعادة النظر في استراتيجية الاتحاد الأوروبي في العلاقات مع روسيا خلال اجتماعه مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.