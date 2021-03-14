«التنمية المستدامة وتطوير القرى» ندوة بإعلام طنطا

نفذ مركز إعلام طنطا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وبالتعاون مع نقابة الفلاحين، ندوة إعلامية تحت عنوان "التنمية المستدامة وتطوير القرى" وذلك انطلاقًا من دور الهيئة في رفع الوعي بالمجتمع بأهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للنهوض بمستوى الريف المصري والفلاحين وتوفير احتياجاتهم ومستلزمات الزراعة ومشروعات الصرف والري وخلافه، وذلك ضمن التنمية المستدامة ٢٠٣٠.شارك في اللقاء حسن الحصري، نقيب الفلاحين بالغربية، وحاضر في اللقاء أستاد التخطيط الاجتماعي بمعهد الخدمة الاجتماعية ومنسق مبادرة قلوب اصحاء، حسام بندق، وتناولت الندوة عدة نقاط بدأت بالتعريف بمبادرة حياة كريمة، وهي مبادره رئاسية للدولة المصرية ضمن سلسلة المبادرات لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.والتي بدأت الإهتمام بالعشوائيات وتطويرها وتوفير أحياء ادمية للمواطن مثل االاسمرات وبشاير الخير وغيرها، وتناول الحديث عن تطوير الريف المصري وهو الاهتمام بالبنيه التحتيه للريف المصري من حيث الإهتمام بتوفير مياه شرب نقيه وخدمات الصرف الصحي وتبطين الترع بالقريه المصريه أيضا رصف الطرق وتوصيل الغاز الطبيعى للقريه المصريه مبادرات صحيه للحفاظ على صحة المواطن المصري وتوفير خدمات تعليميه الاهتمام بحماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله.واستفاض بالحديث عن دور المجتمع المدني وهي الجمعيات الأهلية تتحرك جنب إلى جنب مع الدولة في حياة كريمة في صورة خدمات تقديم مساعدات للفقراء وتجهيز عرائس للفتيات المقبلات على الزواج ومساعدات عينية للغذاء، وأسفرت الندوة عن أهم احتياجات الفلاحين بالقرى، أدار اللقاء فريق العمل الإعلامي شيماء مزروع، وحسناء الكتامي، والندوة تحت إشراف ضاحى هجرس مدير مركز إعلام طنطا.