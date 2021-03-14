3866 إصابة بكورونا فى العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، 3866 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 758 ألفا و184 إصابة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- أنه تم تسجيل 3942 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 685 ألفا و770 حالة، بنسبة شفاء 90.4%، فيما تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و751 حالة وفاة.