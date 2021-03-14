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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 168 محضرا تموينيا بالمنوفية

الأحد 14/مارس/2021 - 04:18 م
عاطف الجمال
عاطف الجمال
ولاء القاضى
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صرح المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم تحرير "168" محضرا تموينيا خلال الحملات التي شنتها المديرية اليوم، تنوعت بين 46 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وعدم المطابقة للمواصفات و122 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية بناحية قويسنا لحيازته وعرضه للبيع مواد غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط عدد 5 أطنان سكر، 4 أطنان ذرة مجروشة، 3 أطنان دقيق فاخر، 4 أطنان كاكاو و4 أطنان سيمولينا قمح.

كما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مصنع كرتون بناحية المنطقة الصناعية بقويسنا لإدارته النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتم ضبط 10 أطنان كرتون خام، 2 طن سيليكات مادة لاصقة، و250 كجم نشا، 2000 كرتونة منتج نهائى.

هذا وقد تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مصنع أعلاف بناحية طوخ طنبشا مركز بركة السبع لإدارته النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتم ضبط 37 طن ذرة صفراء، 2 طن علف مواشى منتج نهائى، 500 كجم ملح طعام.

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