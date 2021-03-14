تحرير 168 محضرا تموينيا بالمنوفية

صرح المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم تحرير "168" محضرا تموينيا خلال الحملات التي شنتها المديرية اليوم، تنوعت بين 46 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وعدم المطابقة للمواصفات و122 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.وأوضح وكيل وزارة التموين أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية بناحية قويسنا لحيازته وعرضه للبيع مواد غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط عدد 5 أطنان سكر، 4 أطنان ذرة مجروشة، 3 أطنان دقيق فاخر، 4 أطنان كاكاو و4 أطنان سيمولينا قمح.كما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مصنع كرتون بناحية المنطقة الصناعية بقويسنا لإدارته النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتم ضبط 10 أطنان كرتون خام، 2 طن سيليكات مادة لاصقة، و250 كجم نشا، 2000 كرتونة منتج نهائى.هذا وقد تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مصنع أعلاف بناحية طوخ طنبشا مركز بركة السبع لإدارته النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتم ضبط 37 طن ذرة صفراء، 2 طن علف مواشى منتج نهائى، 500 كجم ملح طعام.