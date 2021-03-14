«الدواء» تفتح باب التسجيل فى التدريب على أساليب التصديق

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل فى البرنامج التدريبى للتعريف على أساليب التصديق على طرق التحليل المختلفة لكل من المادة الفعالة والشوائب وشرح لكل الخطوات طبقا لإرشادات "ICH Q2" ومتطلبات أحدث دساتير الأدوية العالمية، والمقرر عقدها الأربعاء 24 مارس لمدة يومين وحتى يوم الخميس 25 مارس2021، بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، ومتاح الحضور "أونلاين".وأوضحت الهيئة، أن البرنامج مقدم لأخصائى التسجيل بشركات الأدوية وكذلك صيادلة QC، R&D members.آخر موعد للاشتراك وسداد الرسوم يوم الثلاثاء 23 مارس.رابط تسجيل البرنامج التدريبى:https:tinyurl.com5anfapbzرابط الأجندة الخاصة بالبرنامجhttps:tinyurl.comx2zzmedyسيحصل المتدرب علي شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.