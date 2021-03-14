4400 إصابة و44 وفاة بكورونا في رومانيا

سجلت رومانيا 4 آلاف و400 إصابة جديدة و44 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال راديو "رومانيا الدولي"، اليوم الأحد، إنه تم تطعيم 50 ألف شخص خلال 24 ساعة الماضية، في ظل استمرار حملة التطعيم ضد (كوفيد- 19) في البلاد، فيما يتلقى أكثر من 1200 شخص مصاب بالفيروس العلاج اللازم بوحدات العناية المركزة.