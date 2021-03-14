فرنسا: إطلاق نار على شخص مسلح بسكين بعد تهديده شرطيًا

أطلق فرد من الشرطة الفرنسية النار على شخص مسلح بسكين هدد الشرطي بالاعتداء عليه بها، ما أسفر عن مصرع المعتدي.وأوضحت الشرطة- في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأحد- أن الحادث وقع بالمقاطعة الـ18 بالعاصمة، وأنه تم فرض طوق أمني بالمكان، كما حُث الأشخاص على تجنب التواجد به.