بدء المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع «حياة كريمة» بالإسماعيلية

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، عن أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع القومي «حياة كريمة» بمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.ويجري استكمال مد خط المياه للمناطق المحرومة في منطقة العبور بئر حبيطة سابقا، وتركيب خط 8 بوصة بالخط الرئيسي، فضلا عن مد خط المياه للتجمعات البدويه بقرية التقدم لليوم الثاني علي التوالي تحت إشراف الشعبة الهندسية بالجيش الثاني الميداني.جاء ذلك تزامنا مع استقبال المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، وفدا من رئاسة الوزراء لمناقشة الخطط التنظيمية للبدء في تطوير الريف المصري لـ16 قرية بالقنطرة شرق، وذلك بحضور المهندس هشام رجب استشاري الهيئة الهندسية، واللواء عمر أدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ورؤساء القرى المدرجة بخطة التطوير، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية، ومديري عموم المديريات الخدمية وأعضاء مؤسسة حياة كريمة، للوقوف على الاستعدادات الأخيرة لبدء سير العمل.