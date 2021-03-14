طرح الإعلان الدعائى لمسلسل «بنت السلطان»

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد "بنت السلطان"، والذي يعد البطولة المطلقة الأولى للنجمة روجينا في الدراما التليفزيونية، الإعلان الدعائي والرسمي للمسلسل استعدادا لعرضه في مسم رمضان المقبل.ويصور فريق العمل مشاهده الخارجية من المسلسل فى مدينة الإسكندرية، وجمعت المشاهد بين بطلة العمل روجينا وأحمد مجدى وسوسن بدر وآخرين من النجوم.مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، وعدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.وقدمت روجينا في شهر رمضان مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.