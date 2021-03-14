تونس: إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، أن وحدات إقليم الحرس البحري بالوسط والجنوب تمكنت من إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية.وأضافت الوزارة- في بيان- أنه تم القبض على 129 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 99 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية، حاولوا اجتياز الحدود البحرية للبلاد خلسة.وباستشارة النيابة العمومية التونسية، أذنت بالاحتفاظ بـ11 شخصا منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن البقية، حسب البيان.