هيئة الدواء تطمئن المواطنين: نختبر كل لقاحات كورونا قبل اعتمادها

أكدت هيئة الدواء المصرية، أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تخضع لاختباراتها، ويتم تحليلها قبل أن يصرح بإعطائها للمواطنين.وطمأنت الهيئة، في بيان، المواطنين ممن يتخوفون من التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا، موضحة أنها تقوم بعمل كل الدراسات والتحاليل اللازمة لاعتماد أي لقاح لـ«كوفيد-19».وكانت وزارة الصحة والسكان قد بدأت في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد تسجيلهم للحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك الغرض (www.egcovac.mohp.gov.eg)، لتطعيم الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.