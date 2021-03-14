رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بمناسبة يوم الثقافة الوطنية..

السفارة الفلسطينة بالقاهرة تودع 100 كتاب في مكتبة العاصمة الإدارية

الأحد 14/مارس/2021 - 03:30 م
السفارة الفلسطينة
السفارة الفلسطينة بالقاهرة
مروة عنبر
طباعة
أودعت السفارة الفلسطينية بالقاهرة مائة كتاب فلسطيني لعناوين تغطي القضية الفلسطينية في جميع المجالات التاريخية والجغرافية والسياسية والأدبية، لعرضها بمكتبة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تزامنا مع يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية الموافق الثالث عشر من مارس من كل عام.

جاء ذلك في أعقاب زيارة رسمية قام بها المستشار الثقافي للسفارة ناجي الناجي، حيث سلّم زين عبد الهادي المشرف العام لمكتبة العاصمة بمدينة الفنون والثقافة الكتب والمطبوعات الفلسطينية والتي حظت بقسم خاص في المكتبة، وفقا لبيان السفارة.

واستهل الزيارة المستشار الثقافي وأحمد عوض ونورهان مسارعي من قسم الشؤون الثقافية بالسفارة، بجولة في مكتبة العاصمة، حيث كان في استقبالهم اللواء محمد السعدني نائب مدير مدينة الثقافة والفنون، والدكتورة ولاء عباس المشرف العام لقطاع المحتوى، والدكتور محمد الرزاز مساعد المشرف العام لقطاع الخدمات، حيث أطلعهم على أهم ما تحتويه من كتب واصدارات مهمة متنوعة وقاموا بجولة تعريفية بأهم القاعات الموجودة بها.

من جهته، نقل المستشار الناجي تحيات السفير الفلسطينى في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، مثنيا على الدور العظيم الذي سيلعبه هذا الصرح الثقافي ليعكس ريادة مصر الثقافية، كما عهد لها منذ قدم التاريخ، وتم التوافق بين الناجي وعبد الهادي على تفعيل التبادل الثقافي وتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والتراثية من منطلق اهتمام دولة فلسطين بتعزيز التعاون الثقافي والفكري، والتأكيد على محورية دور الدبلوماسية الثقافية في ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية بمواجهة كل محاولات الاقتلاع والإحلال.

جدير بالذكر أن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية أقيمت على مساحة 127 فدانًا، وتضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الصور

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

الأكثر قراءة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

«كتلة الجسم» تكشف مدى خطر إصابة مرضى السمنة بكورونا

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
المزيد

الثقافة

«الدستور» تنفرد بنشر الأعمال المشاركة بمسابقة يعقوب صنوع رائد الكاريكاتير

زيارة جديدة لشادى عبد السلام.. الكاميرا بديلا للسلاح

حفل «في حب ست الحبايب» بـ«طلعت حرب».. الأربعاء

«إخضاع الكلب».. أحمد الفخراني يتعاقد مع «الشروق» لإصدار روايته الجديدة