البابا تواضروس يرسل خطاب شكر لهيئة قصور الثقافة لإصدار مطوية «اعرف بلدك»

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خطاب شكر للدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على إصدار الهيئة عدد من النسخ لمطوية "اعرف بلدك" فى شهر يناير الماضى، وإهداء عدد من النسخ لقداسته التى تحتوى على مقالات لرحلة العائلة المقدسة، واصفا إياها بأنها رائعة.وأضاف البابا تواضروس فى خطاب الشكر، أن المطوية تتضمن أيضا مقالات عن النسيج الوطنى الواحد، وخصوصية مصر، التى تعد فكرة رائعة لتعزيز قيم الانتماء ومحبة الوطن من خلال نشر المفاهيم والقيم الثقافية والتربوية، وإلقاء الضوء على الشخصيات المصرية المضيئة، مما يساهم فى إثراء الحياة الثقافية فى كافة أرجاء المجتمع المصرى.من جانبه، أعرب الفنان الدكتور هانى كمال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة، عن سعادته بخطاب البابا تواضروس، وقال إن هذا الخطاب نضعه وساما علي صدورنا، مشيرا إلى أن مطوية اعرف بلدك، هى نشرة تثقيفية دورية تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة.