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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مجلة نور للأطفال تكرم الفلسطينية النابغة سجى

الأحد 14/مارس/2021 - 03:29 م
مجلة نور للأطفال
مجلة نور للأطفال
أميرة العناني
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كرمت مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، اليوم الأحد، الطفلة الفلسطينية النابغة سجى سعيد خِلَّة، لحفظها للقرآن الكريم كاملا فى سن مبكرة.

هنأ أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الطفلة وأسرتها على ماوصلت له خلال رحلتها لحفظ كتاب الل، وهى تمثل نموذجًا يُحتذى به وصورة مشرفة لطلاب دولة فلسطين.

من جانبها أكدت دكتورة نهى عباس، رئيس تحرير المجلة، بضرورة تشجيع مثل هذه النماذج على حفظ كتاب الله، وترسيخ القيم العليا والمبادئ الإنسانية، وتوفير البيئة العلمية المناسبة لهم كى يصلوا لأعلى المراتب العلمية.

وعبرت الطفة "سجى" ووالدها خلال الزيارة، عن امتنانها لزيارتها لمصر الأزهر، وسعادتها الغامرة باستقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لها، معبره عن رغبتها الحقيقية فى أن تلتحق بجامعة الأزهر، لتكمل دراستها العلمية، وتصبح أحد سفراء الأزهر فى بلادها لترسخ قيم الوسطية عن الدين الإسلامى الحنيف.

وكان فضيلة الإمام الاكبر قد استقبلها بمكتبه بمشيخة الأزهر تلبية لرغبتها.

تبلغ الطفلة "سجى" 11 عامًا، ورغم أنها كفيفة، فإنها أتمت حفظ القرآن الكريم وهي في السابعة من عمرها. وقد ساعدها والدها في حفظ ألفية ابن مالك والمعلقات العشر، وعدد من الكتب، والدواوين، والمؤلفات العلمية في علوم اللغة وعلم المواريث، معتمدة في ذلك على ما وهبها الله من إرادة وعزيمة وذاكرة قوية.

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