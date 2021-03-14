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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تغلق 275 مسجدًا بسبب كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 03:48 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إغلاق 3 مساجد جديدة بعد الكشف عن 3 حالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المساجد التي تم إغلاقها بالمملكة إلى 275 مسجدًا.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: « أغلقت وزارة الشئون الإسلامية اليوم 3 مساجد مؤقتًا في 3 مناطق بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين».

وأشارت وزارة الشئون الإسلامية إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 35 يومًا بلغ 275 مسجدًا، تم فتح 270 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على سلامة مرتادي بيوت الله.

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