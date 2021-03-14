جولة لشباب الدارسين المصريين بالخارج داخل البرلمان

عقد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءً، اليوم، بقاعة بهو مجلس الشيوخ مع الدارسين بالخارج، بحضور المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، وعدد كبير من نواب التنسيقية أعضاء المجلسين.ورحب المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ بالدارسين بالخارج، مشيدا بدور تنسيقية شباب الأحزاب وجهودها في تنظيم اللقاء.واستعرض عتمان خلال كلمته تاريخ الحياة البرلمانية في مصر وعراقة البرلمان المصري وأنه من أول البرلمانات في المنطقة ودور المجلسين في الحياة السياسية المصرية.وقالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم خلال كلمتها إن اللقاء يأتي في شهر المرأة واليوم العالمي للمرأة، وهو ما انعكس في عدد المرأة بالقاعة وهي نسبة كبيرة.ووجهت الوزيرة الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الجهد في تنظيم هذا اللقاء، مشيدة بدور مجلسي النواب والشيوخ.وتحدثت الوزيرة عن أهمية التواصل مع شباب الدارسين بالخارج الذين وصلوا إلى درجات عالية، وعلى ضرورة الحوار مع المصريين بالخارج والتواصل معهم.كما وجهت الشكر للأمين العام لمجلس الشيوخ، مؤكدة ضرورة أن يرى المصريون بالخارج والدارسون من أبناء مصر من الجيل الثاني والثالث مصر الحديثة ومؤسساتها.واستهل الشباب زيارتهم بعقد لقاء داخل بهو مجلس الشيوخ، بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان، والذي تعرض تفصيلا لتاريخ الغرفة النيابية الثانية، يعقبها جولة تفقدية في متحف مجلس النواب المصري ومكتبة المجلس والبهو الفرعوني والتقاط الصور التذكارية ".وتأتي جولة الدارسين المصريين بالخارج اليوم بالمجالس النيابية المصرية ضمن برنامج متكامل لتعظيم زيارة وزيرة الهجرة اليوم مع وفد من الدارسين بالخارج للمجالس النيابية النواب والشيوخ لعرض تجربة الدولة المصرية في التمكين السياسي للشباب ليروا بأنفسهم كيف انتقل تمكين الشباب من الأقوال إلى الأفعال وأصبحوا صوت شاب حر داخل البرلمان.وأكد شباب التنسيقية أن جولة الدارسين المصريين بالخارج داخل مجلسي النواب والشيوخ تأتي إيمانا منهم بأهمية أدوات القوى الناعمة في الدفاع عن أمننا القومي من خلال تعميق الهوية الوطنية وتعريفهم بأن البرلمان المصري عمره 150 عاما وهو من أقدم البرلمانات بالعالم.يذكر أنه تشرف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في التنسيقية بحضور إطلاق وزيرة الهجرة مركز الحوار للدارسين المصريين بالخارج.واستهدف التعاون بين التنسيقية ووزارة الهجرة تنظيم فعاليات وزيارات ميدانية لعدد من المحافظات لشباب الدارسين بالخارج، يتعرفون من خلالها على ما تبذله الدولة من جهد في مختلف الملفات ومن بينها رفع المستوى المعيشي لأهالي القرى الأكثر احتياجا في هذه المحافظات.