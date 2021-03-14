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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وضع لافتة باسم الشهيد خالد السواحلى على مدرسة بكفر الشيخ

الأحد 14/مارس/2021 - 04:41 م
مدرسة بكفر الشيخ
مدرسة بكفر الشيخ
عمرو الشامي
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شاركت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ووالدة الشهيد خالد حمدي السواحلي وأسرته، في وضع لافتة تحمل اسم الشهيد على المدرسة الصناعية المتقدمة التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عقب قرار أعلنه أمس بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة.

وأثنت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على عدد من المواهب الصغيرة لإلقائهم قصائد عن تضحيات الشهداء، معربة عن تقديرها لتضحيات شهداء مصر، مؤكدة أن مدارس المحافظة تفخر بإطلاق أسماء شهدائنا الأبرار عليها، لتُخلد أسمائهم.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قرارًا بإطلاق اسم "الشهيد خالد حمدي السواحلي" على المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة، نظام الـ5 سنوات، لتكون مدرسة الشهيد خالد حمدي السواحلي الفنية الصناعية المتقدمة، والتي تقع في مقابل منزل أسرته، داعيا الله ان يلهم ذويه الصبر والسلوان ويتغمده برحمته ويتقبله عنده في الشهداء.

يُذكر أن الشهيد خالد حمدي السواحلي استشهد أثناء أداء واجبه تجاه الوطني في 12 فبراير الماضي، وأقيمت له جنازة عسكرية، ودفن جثمانه الطيب بالمقابر الجديدة غرب العاصمة.

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