دعاء النجار: تحسين الأوضاع المالية للصحفيين على رأس أولوياتي

قالت الكاتبة الصحفية دعاء النجار المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين إنها ستواصل السعي لأجل الحفاظ على هيبة وكرامة مهنة الصحافة وذلك عن طريق تحسين الأوضاع المالية والإقتصادية للعاملين في المهنة.وأضافت خلال زيارتها لمقر مؤسسة "الدستور" ضمن جولاتها الانتخابية أنها بدأت العمل على استعادة حق الصحفيين في الخصم على تذاكر المترو ووسائل النقل العام، بالإضافة إلي العمل على تخصيص لجنة للمرأة داخل النقابة تهتم بقضاياها بشكل عام.وأوضحت أنه من ضمن الملفات التى تعمل عليها هي العمل على تطوير الدورات التدربية في النقابة بما يتواءم مع التطور العالمي في الصحافة، والتعاون مع مؤسسات التدريب الصحفية والعربية لتنمية مهارات الزملاء الصحفيين.