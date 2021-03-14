رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«منة» تترك الهندسة لصناعة الأثاث (صور)

الأحد 14/مارس/2021 - 05:02 م
منة يوسف
منة يوسف
أريج الجيار
طباعة
كانت الفتاة العشرينية منذ نعومة أظافرها تعشق الألوان والخشب، بدأت تبدع في فن تصميم وتصنيع الأثاث منذ 3 أعوام، لتحول وقت فراغها إلى أعمال فنية ملموسة، وتقوم بعمل أثاث وتصميمات، ممسكة بالمنشار والخشب وأداة الصنفرة، والألوان، وتلك هي الأدوات التي تمحور حولها حلم "منة".

منة يوسف، 27 عاما، تخرجت فى كلية الهندسة قسم معماري جامعة مودرن أكاديمي، تقول: "بواجه صعوبة في إني ألاقي ورش تقبل إني أشتغل فيها وتساعدني في تنفيذ الأثاث في وقت قصير وبجودة عالية وأسعار مناسبة".

تروي "منة" أنها تجد ذاتها في تصنيع الأثاث وتحويل الخشب إلى أثاث منزلي، وساعدها في تحقيق حلمها أسرتها وكانوا الداعم الأساسي لها، وكانت تتجاهل انتقادات من حولها لعملها في مجال الأثاث.

تحلم الفتاة العشرينية بأن تصبح صانعة ومصممة أثاث مشهورة، ولها بصمة في مجال الأخشاب، وتعلم الشباب كيفية تصميم وصنع الأثاث بمقاسات محددة.

موضوعات متعلقة

بمساعدة شقيقتهم وزوجها.. «أب» يعتدى جنسيًا على أطفاله الثلاثة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

الصور

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
المزيد

الثقافة

عودة المعارض والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية بالأماكن المفتوحة

البابا تواضروس يرسل خطاب شكر لهيئة قصور الثقافة لإصدار مطوية «اعرف بلدك»

«الأعلى للثقافة» ينظم مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية»

وزيرة الثقافة ناعية رئيس أتيليه الإسكندرية: جمع بين العلم والإبداع