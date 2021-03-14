«منة» تترك الهندسة لصناعة الأثاث (صور)

كانت الفتاة العشرينية منذ نعومة أظافرها تعشق الألوان والخشب، بدأت تبدع في فن تصميم وتصنيع الأثاث منذ 3 أعوام، لتحول وقت فراغها إلى أعمال فنية ملموسة، وتقوم بعمل أثاث وتصميمات، ممسكة بالمنشار والخشب وأداة الصنفرة، والألوان، وتلك هي الأدوات التي تمحور حولها حلم "منة".منة يوسف، 27 عاما، تخرجت فى كلية الهندسة قسم معماري جامعة مودرن أكاديمي، تقول: "بواجه صعوبة في إني ألاقي ورش تقبل إني أشتغل فيها وتساعدني في تنفيذ الأثاث في وقت قصير وبجودة عالية وأسعار مناسبة".تروي "منة" أنها تجد ذاتها في تصنيع الأثاث وتحويل الخشب إلى أثاث منزلي، وساعدها في تحقيق حلمها أسرتها وكانوا الداعم الأساسي لها، وكانت تتجاهل انتقادات من حولها لعملها في مجال الأثاث.تحلم الفتاة العشرينية بأن تصبح صانعة ومصممة أثاث مشهورة، ولها بصمة في مجال الأخشاب، وتعلم الشباب كيفية تصميم وصنع الأثاث بمقاسات محددة.