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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«صناعة الجلود»: مباحثات لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للسوق الليبي

الأحد 14/مارس/2021 - 03:21 م
الصادرات
الصادرات
دعاء أبو العزم
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اجتمع جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، مع السفير محمد الربيع رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ومحمود الجراح، الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، ومحمد كزاره أمين عام الاتحاد العربي للجلود، والدكتور إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، وحسن الديبانى، رئيس الغرفة التجارية درنة ليبيا؛ لبحث التعاون المشترك بين مصر وليبيا في قطاع الجلود.

حضر الاجتماع عدد من رجال الأعمال منهم آدم فرج القهاوي وياسر عبدالرحمن المؤدب ومحمد سعد عبدالعزيز، إلى جانب مشاركة طارق الجمل مدير المعارض الخارجية بشركة بيراميدز جروب.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الـ15 لمعرض القاهرة الدولي للجلود، الذي تنظمه غرفة صناعة الجلود بالتعاون مع شركة بيراميدز، واختتمت فعالياته أمس بمشاركة 74 شركة مصرية وشركات وزائرين من عدد من الدول أبرزها إيطاليا، تركيا، سوريا، ليبيا، العراق، الأردن، سوريا، والسعودية.

قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات الهامة أهمها تسهيل كل الأمور الخاصة بعمليات التصدير إلى ليبيا والعمل على تنظيم عدد من المعارض والمؤتمرات بمختلف محافظات ليبيا على أن يتم البدء بمعارض تسويقية بمختلف القطاعات.

وأضاف السمالوطي، أنه سيتم تنظيم معرض شامل خاص للمستثمرين ببني غازي وتبدأ أول معارض التسوق بمحافظة طبرق، وجار التنسيق لزيارة وفد من صناع الأحذية والمنتجات الجلدية لزيارة ليبيا بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وفي ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للجلود قال يحيى أبو حلقة، رئيس شعبة الأحذية بغرفة صناعة الجلود وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن المعرض هذا العام لاقى نجاحًا كبيرًا وشهد إقبالًا مميزا سيكون له آثار إيجابية كبيرة وإبرام العديد من التعاقدات التي ستساهم بالضرورة في زيادة حركة الإنتاج بمصانع الأحذية والمنتجات الجلدية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل اهتمام الصناع بطرح الموديلات الجديدة التي لاقت استحسان الزوار.

وأكد أبو حلقة، أن تداعيات أزمة كورونا تسببت في تراجع حجم مبيعات الأحذية والمنتجات الجلدية لتتراوح بين 15 إلى 20% خلال الشهور الماضية، متوقعا حدوث حالة من الرواج مع زيادة حجم المبيعات التي ستشهدها الفترة المقبلة مع دخول العديد من المناسبات منها عيد الأم وشهر رمضان وموسم الصيف الجديد بحيث تصل الزيادة في المبيعات إلى 60% لما كانت عليه السنوات الماضية.

قال أسامة الطوخي، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن نجاح المعرض بهذا الشكل والحضور الكبير من الشركات والعارضين والزائرين كان تحديا كبيرا للغرفة وسيعود بالنفع على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات لدول شمال إفريقيا والدول العربية، خاصة أن المنتج المصري مميز وتطور كثيرا وقادرا على المنافسة عالميا.

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