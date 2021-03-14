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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحريري: 14 مارس انتفاضة استثنائية في تاريخ لبنان

الأحد 14/مارس/2021 - 03:20 م
الحريري
الحريري
نيفين أشرف
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وجه رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، تحية إلى الشعب اللبناني بمناسبة الذكرى الـ16 لانتفاضة 14 مارس، والتي انطلقت في لبنان عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

وكتب الحريري، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "شهادة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه صنعت ١٤ آذار.. انتفاضة استثنائية في تاريخ لبنان عمدّها قادة رأي وسياسة بدمائهم وتضحياتهم".

وأضاف: "فتحت أبواب المنافي والسجون ورفعت سيف الوصاية عن الدولة وكسرت حواجز الولاءات الطائفية والمناطقية لتعيد الاعتبار للوحدة الوطنية ومفاهيم العيش المشترك والولاء للبنان".

وتابع الحريري: "١٤ آذار مشروع وطن وتحرر ومصالحة، زرع في وجدان اللبنانيين مشهدية شعبية وسياسية وحضارية لن تتمكن من محوها ارتدادات المتغيرات الاقليمية ولا السياسات العبثية التي تعمل على العودة بلبنان الى زمن الاستنفارات الطائفية".

واختتم قائلًا: "تحية في هذا اليوم لكل من شارك في احيائه وتنظيمه ولشعب لبنان من كل المناطق الذي أشعل قلب بيروت بنبض الحرية والسيادة والاستقلال والوفاء العظيم لدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهداء الذين سقطوا على درب هذا اليوم التاريخي".

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