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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستشار الرئيس: التزام المواطنين يحدد إمكانية عبور مصر لأزمة كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 03:35 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن متوقعة وفي إطار السيطرة عليها.

وتوقع تاج الدين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ارتفاع الإصابات خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب شهر رمضان، محذرا من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار تاج الدين إلى أن المواطنين من الممكن أن يجعلوا البلاد تعبر من هذه الأزمة دون خسارة أرواح جديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات.

ولفت "تاج الدين" إلى أن عملية تسجيل وتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا ما زالت مستمرة، موضحا أن مصر حصلت على 50 ألف جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم" و50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، ثم 300 ألف جرعة أخرى من لقاح "سينوفارم" بسبب العلاقات المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني، مشددا أن قريبا جدا ستصل جرعات أخرى، وسيتم اعتماد لقاحات جديدة لاستخدام الطارئ في مصر، أحدها روسي، بالإضافة إلى لقاح شركة جونسون، مؤكدا أن كل المواطنين سيتم تطعيمهم عدا من تقل أعمارهم عن 18 عاما والحوامل.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد بدأت في تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والتي لديها تأثير قوى عليها وبدأت بالفرق الطبية في مستشفيات العزل، ثم باقي الفرق الطبية بشكل عام، وتم البدء في تحصين باقي المواطنين بأولوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة "الأورام، والقلب، والكلى، والجهاز التنفسي، ونقص المناعة" وكبار السن، وكلما زادت كميات اللقاحات التي تصل مصر، سيتم تطعيم كميات أخرى.

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