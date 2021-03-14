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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«روائح رمضان».. الشهر الكريم يُزيد الإقبال على منتجات أسوان بمعرض الزهور

الأحد 14/مارس/2021 - 03:44 م
منتجات أسوان بمعرض
منتجات أسوان بمعرض الزهور
رضوي عبدالغني
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تفوح روائح الشهر الكريم داخل حديقة الأورمان، وبالتحديد في معرض الزهور والجناح الذي يضم منتجات أسوان، والذي تم افتتاحه، أمس السبت، وسط إقبال كبير من الزوار على شراء أفضل الأنواع بأسعار رمزية، مثل البلح، العرقسوس، المشمشية، التمر هندي، الدوم، وغيرها إضافة إلى التوابل والزيوت والمكسرات، التي يكثر استخدامها خلال رمضان.

وقال عبدالفتاح الأسواني، إن الإقبال على معرض الزهور في تزايد وخاصة منتجات أسوان، لافتًا إلى أنه فوجئ بالإقبال على المنتجات الرمضانية وخاصة من الأجانب، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي كان يتوقع أن يحد من حضور الزوار إلى المعرض.

ولفت إلى أن أكثر زبائنه من الأجانب، ويحضرون خصيصًا لشراء المنتجات الأسوانية الشهيرة، مثل الكركديه والعرقسوس، والتي تعتبر من أجود الأنواع، ويتم تصديرها إلى السودان.

وأشار أحد العمال ويُدعى حسين، إلى أنه يأتي من أسوان للقاهرة وقت المعرض، ثم يعود مرة أخرى، مؤكدًا أن الإقبال هذا العام كثيف وأفضل من العام الماضي، نظرًا لقرب حلول شهر رمضان المبارك.

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